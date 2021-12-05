Okulda katliam yapmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı

ABD'deki kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı. Michigan eyaletinde 15 yaşındaki Ethan Crumbley, okulunda dehşet saçtı. Eline geçirdiği yarı otomatik silahla 4 kişinin ölümüne 7 kişinin ise yralanmasına neden olan Ethan'ın ebeveynleri kaçmaya çalışırken yakalandı. Korkunç saldırının gerçekleştirildiği silahın Ethan'ın babası tarafından hediye olarak alındığı ortaya çıkarken olay ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı...