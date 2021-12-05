Okulda katliam yapmıştı! Dehşetin detayları ortaya çıktı

ABD'deki kan donduran saldırının detayları ortaya çıktı. Michigan eyaletinde 15 yaşındaki Ethan Crumbley, okulunda dehşet saçtı. Eline geçirdiği yarı otomatik silahla 4 kişinin ölümüne 7 kişinin ise yralanmasına neden olan Ethan'ın ebeveynleri kaçmaya çalışırken yakalandı. Korkunç saldırının gerçekleştirildiği silahın Ethan'ın babası tarafından hediye olarak alındığı ortaya çıkarken olay ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı...
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırı zanlısının taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen ebeveynlerinin kaçmaya çalıştıktan sonra polis tarafından yakalandıkları bildirildi.
15 yaşındaki oğulları Ethan Crumbley'nin okuduğu lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi öldürmesinin ardından Oakland Bölge Savcılığı tarafından 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen Jennifer ve James Crumbley, beklendiği gibi dün polise teslim olmayınca arama başlatıldığı açıklandı.
4 BİN DOLAR ÇEKTİLER
Çiftin kaçmadan önce banka hesaplarından 4 bin dolar çektikleri kaydedildi. Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda çiftin bugün erken saatlerde bir ticari binada saklanırken yakalanarak hakim karşısına çıkarıldığı vurgulandı.