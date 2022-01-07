Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Dünya genelinde Omicron ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Hafif geçirilen hastalık ve hastaneye yatış oranlarının düşük olması nedeniyle virüsle ilgili olumlu düşünceler var.

Cambirdge'in klinik mikrobiyoloji profesörü yaptıkları araştırma sonucunda Omicron'un evrimsel bir hata sonucu ortaya çıktığını bulduklarını belirtti. Buna göre aslında virüs, biyolojik yapısını bilerek değiştirmiyor.

Klasik koronavirüste virüs çok hızlı bulaşıyor ve hücrelere kendince 'verimli' bir biçimde tutunuyor. Ancak Omicron'da bu verimlilik yok.

Uzmanlar hiçbir yaşamsal aktivitenin bilerek ve isteyerek bunu kendi kendine yapmayacağı düşüncesinde.