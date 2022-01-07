Trend Galeri Trend Yaşam Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Bilim dünyası Omicron'un niçin ortaya çıktığının cevabını evrimsel bir hataya bağladı. Virüsün kendi kendine zarar verdiğini belirten araştırmacılar bu nedenle yaklaşan başka bir tehlikenin de olabileceğinden bahsetti...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:37
Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Dünya genelinde Omicron ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Hafif geçirilen hastalık ve hastaneye yatış oranlarının düşük olması nedeniyle virüsle ilgili olumlu düşünceler var.

Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Cambirdge'in klinik mikrobiyoloji profesörü yaptıkları araştırma sonucunda Omicron'un evrimsel bir hata sonucu ortaya çıktığını bulduklarını belirtti. Buna göre aslında virüs, biyolojik yapısını bilerek değiştirmiyor.

Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Klasik koronavirüste virüs çok hızlı bulaşıyor ve hücrelere kendince 'verimli' bir biçimde tutunuyor. Ancak Omicron'da bu verimlilik yok.

Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Uzmanlar hiçbir yaşamsal aktivitenin bilerek ve isteyerek bunu kendi kendine yapmayacağı düşüncesinde.

Omicron neden ortaya çıktı? Cevabı yeni bir endişeyi beraberinde getiriyor

Virüsün hücreye bulaşması için iki yol mevcut ve Omicron ikincisini seçerek akciğer fonksiyonları yerine üst solunum yoluna gitmeyi tercih ediyor. Bu nedenle daha çok grip benzeri semptomlar gösteriyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA