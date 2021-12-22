Ömrünü hayvanlara adadı! Yaralı bir köpek hayatını değiştirdi!

Güneş, "30 yıl kamu kurumlarında çalıştım ve sürekli yollarda gelip giderken sokak hayvanlarının yaralandığını, kimsenin sahip çıkmadığını görüyordum. Bu duruma çok üzülürdüm. Çünkü çoğu ya kazaya uğramış, araçlar çarpmış ya da insan şiddetine uğramış oluyordu. Kimse arkasını dahi dönüp bakmıyordu. Benim vicdanım elvermiyordu. Bir gün yaralı bir hayvan gördüm ama duramadım. Eve geldim uyuyamadım, kalkıp, gidip o hayvanı bulup veterinere götürerek tedavi ettirdim. Böylece memuriyet hayatım boyunca yaralı ya da işkence görmüş olan hayvanları kendi imkanlarımla tedavi ettirdim."



