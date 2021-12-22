Ömrünü hayvanlara adadı! Yaralı bir köpek hayatını değiştirdi!

Gaziantep'te yaşayan memur emeklisi Cemal Güneş (57), 35 yıldır sokak hayvanlarına yardım ediyor. Yolda gördüğü yaralı bir köpeği tedavi ettirerek başladığı serüvenini 35 yıldır sürdüren Güneş, kurucuları arasında olduğu dernek aracılığıyla da yaralanan ya da işkence gören hayvanların tedavisi için seferber oluyor, günlerini kedi ve köpekleri besleyerek geçiriyor.
Memur emeklisi, 1 çocuk babası Cemal Güneş, 35 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken, yolda otomobilin çarptığı yaralı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi. Köpeğin iyileşmesinde katkısı olduğu için mutluluk duyan Güneş, sonraki süreçte de hayvanların gönüllü bakıcısı oldu.
Yıllarca hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlenen, yaralı hayvanları tedavi ettiren Güneş, emekli olduktan sonra 2011 yılında Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin kurulmasına da destek oldu.
Yaşamını hayvanlara adayan Cemal Güneş, ''35 yıldır bu işi yapıyorum. Son 10 yıldır da dernekleşerek resmi bir şekilde yapıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yaralanan ya da işkence gören hayvanlara ulaşıp tedavilerini gerçekleştiriyoruz" dedi.
Güneş, "30 yıl kamu kurumlarında çalıştım ve sürekli yollarda gelip giderken sokak hayvanlarının yaralandığını, kimsenin sahip çıkmadığını görüyordum. Bu duruma çok üzülürdüm. Çünkü çoğu ya kazaya uğramış, araçlar çarpmış ya da insan şiddetine uğramış oluyordu. Kimse arkasını dahi dönüp bakmıyordu. Benim vicdanım elvermiyordu. Bir gün yaralı bir hayvan gördüm ama duramadım. Eve geldim uyuyamadım, kalkıp, gidip o hayvanı bulup veterinere götürerek tedavi ettirdim. Böylece memuriyet hayatım boyunca yaralı ya da işkence görmüş olan hayvanları kendi imkanlarımla tedavi ettirdim."
Emekli olduktan sonra hayvanseverlerle dernek kurarak, daha fazla hayvana yardım eli uzattıklarını, boş zamanlarında da kedi ve köpekleri beslediğini anlatan Cemal Güneş, şöyle konuştu: