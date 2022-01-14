Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Tube Unique Wilderness nickli YouTube kullanıcısı ormanda inşa ettiği ev, yüzme havuzu, villa ve diğer yapılarla tanınıyor. Bu yapılarda ise tamamen doğal malzemeler kullanıyor. Yani beton, demir gibi malzemeler yok. Milyonlarca takipçisi olan Tube Unique Wilderness yine ustalığını konuşturdu ve harika bir işe imza attı.