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Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Bir evin inşa edilmesi, hurda aracın yenilenmesi, bozuk eşyanın tamiri gibi işler son dönemlerde sosyal medyada oldukça popüler hale geldi. İnsanlar ustalıklarını an an paylaşıyor. Bir YouTube fenomeni sıra dışı bir işe imza attı ve ormanda yaptığıyla dünyayı kendine hayran bıraktı. Ustalığını konuşturan fenomen, sadece ormanda bulduğu doğal malzemeleri kullandı. İşte Youtube ve diğer sosyal mecralardan milyonlarca kez izlenen o görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 15:15
Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Tube Unique Wilderness nickli YouTube kullanıcısı ormanda inşa ettiği ev, yüzme havuzu, villa ve diğer yapılarla tanınıyor. Bu yapılarda ise tamamen doğal malzemeler kullanıyor. Yani beton, demir gibi malzemeler yok. Milyonlarca takipçisi olan Tube Unique Wilderness yine ustalığını konuşturdu ve harika bir işe imza attı.

Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Ünlü fenomen toprağa küçük çukurlar açtı ve bir temel görevi gören kalın olmayan ağaç gövdelerini bu çukurlara yerleştirdi.

Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Dallarla gövdeleri birbirine bağladı ve böylece bir iskelet oluşturdu. Daha sonra büyük bir ustalıkla yeni evini yapmaya başladı.

Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

İşte kare kare o muhteşem çalışma!

Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!
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