Ormanda tek başına kaldı! Yaptığıyla milyonları şaşkına çevirdi!

Tube Unique Wilderness nickli YouTube kullanıcısı ormanda inşa ettiği ev, yüzme havuzu, villa ve diğer yapılarla tanınıyor. Bu yapılarda ise tamamen doğal malzemeler kullanıyor. Yani beton, demir gibi malzemeler yok. Milyonlarca takipçisi olan Tube Unique Wilderness yine ustalığını konuşturdu ve harika bir işe imza attı.
Ünlü fenomen toprağa küçük çukurlar açtı ve bir temel görevi gören kalın olmayan ağaç gövdelerini bu çukurlara yerleştirdi.
Dallarla gövdeleri birbirine bağladı ve böylece bir iskelet oluşturdu. Daha sonra büyük bir ustalıkla yeni evini yapmaya başladı.
İşte kare kare o muhteşem çalışma!