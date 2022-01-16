Prens Harry'den flaş hamle! İngiliz hükümetine dava açacak

İngiliz Kraliyet ailesinin dillerden düşmeyen çifti Prens Harry ve Meghan Markle yine gündemde... Kraliyet unvanlarını bıraktıktan sonra polis koruması hakkı elinden alınan Prens Harry'nin İngiliz hükümetine dava açacağı iddia edildi....

Geçtiğimiz yıllarda kraliyet unvanlarından vazgeçen Prens Harry'nin polis koruması hakkı da elinden alınmıştı. Bu duruma öfkelennen Prens Harry'nin İngiliz Hükümetine dava açma tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

2020 yılının başında kraliyet unvanlarından vazgeçen Prens Harry'nin polis koruma hakkı da elinden alınmıştı. İngiliz Mail on Sunday, gazetesinde yer alan habere göre; Prens Harry'nin İngiliz hükümetine dava açacağı iddia edildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar Prens Harry'nin avukatının İçişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdiğini belirtti.

Avukatın "Eğer müvekkilim İngiltere'deyken güvenlik ve koruma sağlanamazsa yasal yollara başvuracağız" açıklamasını yaptığı ifade edildi.