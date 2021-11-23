Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Qualcomm'un yeni nesil işlemcisini ne zaman tanıtacağı merak ediliyordu. Bu işlemci hakkında geçtiğimiz haftalar içinde ilginç söylentiler ortaya çıkmış ve sözde sızıntılar gerçekleşmişti. Sonunda bazı soruların cevapları belli oldu. Qualcomm yeni işlemcinin adının Snapdragon 8 Gen1 olacağı doğruladı. Ayrıca şirket, Snapdragon'un bağımsız bir marka olacağını duyurdu.
Snapdragon serisinin 10 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Qualcomm, akıllı telefon piyasasında lider işlemci serisini şirket haline getireceklerini duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre Snapdragon, Qualcomm markasıyla özel bağları olan bağımsız bir ürün markası olacak.
Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen1 işlemcide 1 adet 3.09GHz Cortex-X2, 2 adet 2.50GHz ve 4 adet 1.79GHz çekirdek kullanılacak. Dimensity 9000 modelinde de olduğu gibi 4nm teknolojisi ile üretilecek işlemci, Adreno 730 grafik arabirimine sahip olacak.
Şirketin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğe baktığımızda ve platformlar, özellikler ve deneyimler genelinde büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Snapdragon'u kategoriler arası lider bir teknoloji markası haline getirmek için atılan cesur adımları düşünmenin ve bir sonraki adıma hazırlanmanın zamanı geldi. Kitlemiz büyüdükçe ve yakınlık arttıkça, Snapdragon her zamankinden daha fazla cihazın merkezinde olacak ve dünya çapında yeni hayranlara ilham verecek. Markamızın özüne sadık kalarak deyim yerindeyse daha uzun bir oyun alanına ihtiyacı olacak." ifadelerini kullandı.
Otomobil sektöründe de aktif olmaya devam edeceklerini açıklayan Qualcomm, isimlendirme konusuna değindi. Şirket, Snapdragon çatısı altında gerçekleşecek otomobil işleri için Snapdragon Ride Platform ve Snapdragon Digital Chassis gibi markalaşma sürecine gideceklerini açıkladı.
İşlemcilerinin isimlendirme sisteminde de değişiklik yapan Qualcomm, "Platformlarımız için yeni, basitleştirilmiş ve tutarlı bir adlandırma yapısı, müşterilerimizin Snapdragon tarafından desteklenen cihazları keşfetmesini ve seçmesini kolaylaştırıyor. Mobil platformlarımızın en yeni amiral gemisi Snapdragon 8 serisi platformumuzdan başlayarak diğer ürün kategorileriyle uyumlu olarak tek haneli bir seri ve nesil numarasına geçeceğiz." dedi.