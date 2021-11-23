Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Qualcomm'un yeni nesil işlemcisini ne zaman tanıtacağı merak ediliyordu. Bu işlemci hakkında geçtiğimiz haftalar içinde ilginç söylentiler ortaya çıkmış ve sözde sızıntılar gerçekleşmişti. Sonunda bazı soruların cevapları belli oldu. Qualcomm yeni işlemcinin adının Snapdragon 8 Gen1 olacağı doğruladı. Ayrıca şirket, Snapdragon'un bağımsız bir marka olacağını duyurdu.

Snapdragon serisinin 10 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Qualcomm, akıllı telefon piyasasında lider işlemci serisini şirket haline getireceklerini duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre Snapdragon, Qualcomm markasıyla özel bağları olan bağımsız bir ürün markası olacak.