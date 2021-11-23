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Qualcomm'dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Qualcomm son haftalarda dedikodularla teknoloji medyasında sıklıkla yer alıyordu. Şirketin yeni amiral gemisi işlemcisi hakkında farklı iddialar vardı. Bazı kaynaklar Qualcomm'un MediaTek'in hamlesini beklediğini ve rakibine karşı tanıtım stratejisini belirleyeceğini ileri sürmüştü. Söylentilerin ortasında Qualcomm'dan bomba bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre Qualcomm'la özdeşleşen Snapdragon artık ayrı bir marka olarak yoluna devam edecek. Bununla birlikte üst düzey yeni sistem çipinin adı ve tanıtım tarihi de belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:31
Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Qualcomm'un yeni nesil işlemcisini ne zaman tanıtacağı merak ediliyordu. Bu işlemci hakkında geçtiğimiz haftalar içinde ilginç söylentiler ortaya çıkmış ve sözde sızıntılar gerçekleşmişti. Sonunda bazı soruların cevapları belli oldu. Qualcomm yeni işlemcinin adının Snapdragon 8 Gen1 olacağı doğruladı. Ayrıca şirket, Snapdragon'un bağımsız bir marka olacağını duyurdu.

Snapdragon serisinin 10 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Qualcomm, akıllı telefon piyasasında lider işlemci serisini şirket haline getireceklerini duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre Snapdragon, Qualcomm markasıyla özel bağları olan bağımsız bir ürün markası olacak.

Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen1 işlemcide 1 adet 3.09GHz Cortex-X2, 2 adet 2.50GHz ve 4 adet 1.79GHz çekirdek kullanılacak. Dimensity 9000 modelinde de olduğu gibi 4nm teknolojisi ile üretilecek işlemci, Adreno 730 grafik arabirimine sahip olacak.

Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Şirketin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğe baktığımızda ve platformlar, özellikler ve deneyimler genelinde büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Snapdragon'u kategoriler arası lider bir teknoloji markası haline getirmek için atılan cesur adımları düşünmenin ve bir sonraki adıma hazırlanmanın zamanı geldi. Kitlemiz büyüdükçe ve yakınlık arttıkça, Snapdragon her zamankinden daha fazla cihazın merkezinde olacak ve dünya çapında yeni hayranlara ilham verecek. Markamızın özüne sadık kalarak deyim yerindeyse daha uzun bir oyun alanına ihtiyacı olacak." ifadelerini kullandı.

Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

Otomobil sektöründe de aktif olmaya devam edeceklerini açıklayan Qualcomm, isimlendirme konusuna değindi. Şirket, Snapdragon çatısı altında gerçekleşecek otomobil işleri için Snapdragon Ride Platform ve Snapdragon Digital Chassis gibi markalaşma sürecine gideceklerini açıkladı.

Qualcomm’dan flaş Snapdragon açıklaması! Yeni işlemcinin tanıtım tarihi ve ismi belli oldu

İşlemcilerinin isimlendirme sisteminde de değişiklik yapan Qualcomm, "Platformlarımız için yeni, basitleştirilmiş ve tutarlı bir adlandırma yapısı, müşterilerimizin Snapdragon tarafından desteklenen cihazları keşfetmesini ve seçmesini kolaylaştırıyor. Mobil platformlarımızın en yeni amiral gemisi Snapdragon 8 serisi platformumuzdan başlayarak diğer ürün kategorileriyle uyumlu olarak tek haneli bir seri ve nesil numarasına geçeceğiz." dedi.

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