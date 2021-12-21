Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Geçtiğimiz perşembe günü Filipinler'i vuran Rai Tayfunu, ülkeyi adeta felç etti. Yaklaşık 400 kişinin öldüğü tayfunda 630 bin kişi yerinden edildi.

Şimdi ise halk başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Dinagat Adası'nda bulunan Tubajon kasabasının belediye başkanı Fely Pedreblanca, "Gıda kaynaklarımız azalıyor. Birkaç gün içinde tamamen tükenecek" dedi.

Bölgedeki 2 bin evden yalnızca 9'u ayakta kaldı.

Filipin Kızıl Haçlılar'ı tatil adası Siargao'da mahsur kalan yabancı turistler de dahil olmak üzere herkesi güvenli bir yere taşımaya çalışıyor. Sahil güvenlik ise haber alınamyan bölgeler için yeni gemiler görevlendirdi.