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Rai'nin vurduğu Filipinler'de yeni tehlike!

Günlerdir felaketin yaşandığı Filipinler'de halk Rai Tayfunu'nun ardından açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Devlet yetkilileri gıda ürünlerinin hızlıca tükendiğini söyleyip yardım çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:04
Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Geçtiğimiz perşembe günü Filipinler'i vuran Rai Tayfunu, ülkeyi adeta felç etti. Yaklaşık 400 kişinin öldüğü tayfunda 630 bin kişi yerinden edildi.

Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Şimdi ise halk başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Dinagat Adası'nda bulunan Tubajon kasabasının belediye başkanı Fely Pedreblanca, "Gıda kaynaklarımız azalıyor. Birkaç gün içinde tamamen tükenecek" dedi.

Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Bölgedeki 2 bin evden yalnızca 9'u ayakta kaldı.

Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Filipin Kızıl Haçlılar'ı tatil adası Siargao'da mahsur kalan yabancı turistler de dahil olmak üzere herkesi güvenli bir yere taşımaya çalışıyor. Sahil güvenlik ise haber alınamyan bölgeler için yeni gemiler görevlendirdi.

Rai’nin vurduğu Filipinler’de yeni tehlike!

Devlet yetkilieri de çadır ve inşaat malzemeleri için çağdırda bulundu. Yemek problemine de değinen yetkilier, halkın umutsuz bir şekilde yemek ve suya muhtaç olduğunu söyledi.

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