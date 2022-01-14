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Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

Renault son dönemlerde elektrikli araç modelleriyle isminden söz ettirdi. Fransız üretici her geçen gün daha da yükselişte olan elektrikli araç pazarında payını artırmaya bakıyor. Yakın gelecekte otomotiv devinin tüm modellerinin yüzde 90'ı elektrikli olacak. Renault diğer yandan ilginç bir haberle gündeme geldi. Renault'un popüler modeli Clio hakkında sakladığı bazı sırlar açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, Renault Clio'larda yer alan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun sadece Clio ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. Başka marka ve modeller için de geçerli. İşte birçok markanın araçlarında yer alan ama çoğu kişinin bilmediği o özellikler...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 15:56
Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Renault Clio sahipleri dikkat! Çoğu kişinin haberi yok! Bunları bilmeyen kalmasın!

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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