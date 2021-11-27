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Renault'tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Renault'un elektrikli araçlarla ilgili planlarını duymayan kalmadı. Ünlü marka önümüzdeki 4 yıl içinde 10 yeni elektrikli otomobil çıkarmayı planlıyor. Bununla birlikte Renault elektrikli araç markasına dönüşüm için önemli bir açıklama daha yaptı. Fransız üretici 2030 yılına kadar tüm modellerinin yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturacağını söyledi. Diğer yandan Reanult ilginç bir gelişmeye imza attı. Otomotiv devi yeni uçan elektrikli aracı Renault Air4 konseptini tanıttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 16:25
Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Şirketin tanıttığı konsept otomobiller sunduğu teknolojilerle sıra dışı gözüküyor. Bu sefer tanıtılan konsept otomobil ise diğer konseptlerden çok farklı. Şirket, yeni duyurusunda klasikleşmiş modeli Renault 4L'nin uçan araç versiyonunu tanıttı.

Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Renault 4L, şirketin en başarılı modelleri arasında. 1961 yılında 1992 yılına kadar yaklaşık 8 milyondan fazla üretilmiş. Şirket, bu efsane otomobilin 60. yılının anısına Renault Air4 konsepti tanıttı. Bu araç normal bir aracın aksine bir quadcopter. Yani uçan bir araba.

Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Şirket yaptığı açıklamada Renault Air4 ile ilgili şöyle bahsediyor: "Air4, trafiğin birleştiği, hayatların durma noktasına geldiği ve üzerimizdeki dünyanın engellenmediği gerçeğinden doğan bir bağımsızlık ve özgürlük sembolüdür.". Aracın tasarımı orijinalinden yola çıkılarak yapılmış. Bizleri daha yumuşak hatlar karşılıyor. Bunun yanında aracın gövdesi karbon fiberden üretilmiş.

Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Şirket, araçta 90.000 mAh boyutunda bir batarya kullanacak. Araç yatayda maksimum 58 mil (93,6 km/h) hıza ulaşabilecek. Bunun yanında uçan otomobil Maksimum 700 metre yüksekliği çıkacak. Aracı kullanmanız için pilot lisansına ihtiyacınız olacak.

Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Renault Air4 konseptin seri üretime geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil. Fakat büyük ihtimalle araç seri üretime geçmeyecek. Renault, aracı 29 Kasım'dan yıl sonuna kadar Fransa'nın Paris kentinde Champs Elysées'deki Atelier Renault'da sergileyecek. Bu araçla birlikte Renault 4L'nin önemli modelleri de sergilenecek. Ardından sırasıyla Miami, Florida, New York ve Makao'da karşımıza çıkacak. (Shiftdelete)

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