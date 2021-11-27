Renault’tan uçan araba geliyor! Renault Air4 konsept modeli tanıtıldı

Şirketin tanıttığı konsept otomobiller sunduğu teknolojilerle sıra dışı gözüküyor. Bu sefer tanıtılan konsept otomobil ise diğer konseptlerden çok farklı. Şirket, yeni duyurusunda klasikleşmiş modeli Renault 4L'nin uçan araç versiyonunu tanıttı.

Renault 4L, şirketin en başarılı modelleri arasında. 1961 yılında 1992 yılına kadar yaklaşık 8 milyondan fazla üretilmiş. Şirket, bu efsane otomobilin 60. yılının anısına Renault Air4 konsepti tanıttı. Bu araç normal bir aracın aksine bir quadcopter. Yani uçan bir araba.

Şirket yaptığı açıklamada Renault Air4 ile ilgili şöyle bahsediyor: "Air4, trafiğin birleştiği, hayatların durma noktasına geldiği ve üzerimizdeki dünyanın engellenmediği gerçeğinden doğan bir bağımsızlık ve özgürlük sembolüdür.". Aracın tasarımı orijinalinden yola çıkılarak yapılmış. Bizleri daha yumuşak hatlar karşılıyor. Bunun yanında aracın gövdesi karbon fiberden üretilmiş.

Şirket, araçta 90.000 mAh boyutunda bir batarya kullanacak. Araç yatayda maksimum 58 mil (93,6 km/h) hıza ulaşabilecek. Bunun yanında uçan otomobil Maksimum 700 metre yüksekliği çıkacak. Aracı kullanmanız için pilot lisansına ihtiyacınız olacak.