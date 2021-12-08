Sahte dekontla dolandırmışlardı: Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu

Geçen yıl pandemi nedeniyle hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Kemal Özçelik, cep telefonunu internet üzerinde 4 bin 750 TL'den satışa çıkardı. Kendisiyle iletişime geçen Abdulkadir İpek, cep telefonunu satın almak istediğini ve 2 kadının kendisinden telefonu alacağını söyledi.

Özçelik satış için Fatma Ç. ve Ayşenur S. ile buluştu. Kadınlar, arabada bebek olduğunu, bu nedenle aceleleri olduğunu belirtip Özçelik'e sahte dekont gösterip paranın hesaba yattığını söyleyerek uzaklaştı. Hesabını kontrol eden Özçelik, paranın hesaba yatmadığını fark edip suç duyurusunda bulundu.





Olaydan 20 gün sonra şüpheliler Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandı. Tutuklanan 3 şüpheliden Ayşenur S. ve Fatma Ç., 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Abdulkadir İpek, Ayşenur S. ve Fatma Ç. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdulkadir İpek, duruşmaya katılamadı. Başka bir suçtan hükümlü olan ve İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde yatan Ayşenur S. ile tutuksuz sanık Fatma Ç. de İstanbul'da adliyeden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Kemal Özçelik ise duruşma salonunda hazır bulundu.

