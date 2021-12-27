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Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Kayseri'de oturan Turhan Topçuoğlu, 3 yıl önce sahte içki sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Yedi gün komada yattı. Sol eli ile ayağı ise felçli kaldı. Topçuoğlu, yaşadığı korkunç günleri şöyle anlattı…

Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:00
Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Topçuoğlu, fizik tedaviye rağmen sol elini kullanmakta zorluk çekiyor, yürüteç yardımıyla dışarı çıkabiliyor.

Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Evinde kimsesi olmayan ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan Topçuoğlu, ulaşım sıkıntısı nedeniyle devam edemediği fizik tedavisini sürdürerek daha rahat yürümek ve elini kullanabilmek için yardım bekliyor.

Topçuoğlu, AA muhabirine, 3 yıl önce arkadaşının 5 litrelik bidon içinde getirdiği sahte içkiyi 5 arkadaşıyla evinde içtiklerini söyledi.

Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Arkadaşlarının evine dağıldığını, kendisinin de odasına çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Gözlerimi açınca yerin dibindeydim. Kalkamıyorum, doğrulamıyorum, elimi açamıyorum. Sürünerek camın önüne geldim, telefonumu buldum. İlk numarayı aradım, akrabalarım geldi, ambulans çağırdılar. Şehir Hastanesine götürdüler, gider gitmez yoğun bakıma almışlar. 1 hafta komada yatmışım, hiçbirini hatırlamıyorum. Sedye ile götürdüklerini hatırlıyorum sadece" diye konuştu.

Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Topçuoğlu, komadan çıktıktan sonra 2 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, 1 yıldır konuşabildiğini ve yürüteç sayesinde yürüyebildiğini dile getirdi.

Sahte içki felç etti: ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin tuvalete bile gidemedim!

Havanın güzel olduğu zamanlarda yürüteçle dışarıya çıktığını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu: "Hastanedeki fizyoterapistten Allah razı olsun, 'Amca ayağa kalkmak istiyor musun, biraz acılı olacak ama' dedi. O beni bu hale getirdi, işi gücü rast gelsin. Allah oraya kimseyi düşürmesin, oranın eksikliğini de göstermesin. İçmesinler, bu hale düşerler.

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