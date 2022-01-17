Şanlıurfa’da korkunç cinayeti kötü kokular ortaya çıkardı! Televizyon kablosuyla…

Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayda mahalleyi saran kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı. Kendisinden haber alamayan yakınları Mahmut Çetindağ'ın evinden gelen kötü kokuların mahalleyi sarması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetindağ'ı hareketsiz gören yakınları feci bir manzarayla karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda Çetindağ'ın cinayete kurban giderek televizyon kablosuyla canice boğulduğu tespit edildi. İşte kan donduran cinayetin deyayları…

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi.

EVDEN GELEN KOKU MAHALLEYE YAYILDI İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ'ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi.

Çetindağ'ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TELEVİZYON KABLOSUYLA BOĞULMUŞ Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ'ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti.