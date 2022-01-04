Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

Olaylı bir biçimde Kraliyet'ten ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturan çift bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekti...
MALİKANEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 2020'de ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın California'nın lüks semti Montecito'da bulunan malikânelerini satışa çıkardığı açıklandı.
9 YATAK ODASI, 16 BANYO...
Prens Harry ve Meghan Markle'ın 11 milyon sterline aldığı malikânede 9 yatak odası, 16 banyo,
devasa bir oyun alanı, spor salonu,
yüzme havuzu, tenis kortları,