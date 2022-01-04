Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

Olaylı bir biçimde Kraliyet'ten ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturan çift bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekti...