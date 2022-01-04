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Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

İngiliz Kraliyet ailesinin dillerden düşmeyen çifti Prens Harry ve Meghan Markle'dan çok konuşulacak bir adım geldi. Geçtiğimiz yıllarda kraliyet ünvanlarından vazgeçerek ABD'ye yerleşen çiftin sessiz sedasız taşındıkları evi satışa çıkardıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 17:13
Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

Olaylı bir biçimde Kraliyet'ten ayrıldıklarını açıklayan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla dünya gündemine oturan çift bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekti...

Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

MALİKANEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 2020'de ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın California'nın lüks semti Montecito'da bulunan malikânelerini satışa çıkardığı açıklandı.

Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

9 YATAK ODASI, 16 BANYO...

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 11 milyon sterline aldığı malikânede 9 yatak odası, 16 banyo,

Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

devasa bir oyun alanı, spor salonu,

Sessiz sedasız taşınmışlardı! Prens Harry ve Meghan Markle 2 yıl bile dayanamadı!

yüzme havuzu, tenis kortları,

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