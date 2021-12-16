Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

DÜĞÜNDEN ÇIKIP MANGAL YAPMAK İÇİN ORAYA GİTMİŞLER Hazırlanan iddianamede olay tarihi olan 19 Eylül 2021 günü akşam 17.30 sıralarında ailesiyle birlikte bir düğünden ayrılan Halil İbrahim Scholten'in mangal yapmak için Paşaköy Mahallesi'ne peş peşe 3 otomobille gittiği anlatıldı.

Peş peşe ilerleyen 3 otomobilin en önünde Halil İbrahim Scholten'in olduğu belirtilen iddianamede, Scholten'in sokaktakilere adres sormak için durmasıyla arkadan gelen Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in kullandığı otomobillerin de durduğu kaydedildi.

SEZER ÖZTÜRK ARABASINDA AİLESİNİN OLDUĞUNU TARTIŞMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ Sezer Öztürk'ün oluşan trafik nedeniyle daralan yoldan geçemediği, Scholten'den yolunu açmasını istediği ve Scholten'ın da "Beş dakika bekle yolu açacağım" diye karşılık verdiği belirtildi. Sezer Öztürk'ün 5-10 dakika beklemesinin ardından Scolten'in yolu açmadığı, Öztürk'ün "Arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım" dediği ifade edildi.