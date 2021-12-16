Trend Galeri Trend Yaşam Sezer Öztürk'e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Sezer Öztürk'e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Son dakika haberi... Sancaktepe'de 19 Eylül'de yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Öztürk'ün Scolten'in arkasından koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş ettiği, Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin Halil İbrahim Scolten'in sırt kısmına isabet edip göğüs kısmından çıktığı anlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:45
Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sezer Öztürk ve Duran Genç 'Mağdur-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Sezer Öztürk'ün koruması Ömer Genç ise 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

DÜĞÜNDEN ÇIKIP MANGAL YAPMAK İÇİN ORAYA GİTMİŞLER

Hazırlanan iddianamede olay tarihi olan 19 Eylül 2021 günü akşam 17.30 sıralarında ailesiyle birlikte bir düğünden ayrılan Halil İbrahim Scholten'in mangal yapmak için Paşaköy Mahallesi'ne peş peşe 3 otomobille gittiği anlatıldı.

Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Peş peşe ilerleyen 3 otomobilin en önünde Halil İbrahim Scholten'in olduğu belirtilen iddianamede, Scholten'in sokaktakilere adres sormak için durmasıyla arkadan gelen Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in kullandığı otomobillerin de durduğu kaydedildi.

Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

SEZER ÖZTÜRK ARABASINDA AİLESİNİN OLDUĞUNU TARTIŞMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Sezer Öztürk'ün oluşan trafik nedeniyle daralan yoldan geçemediği, Scholten'den yolunu açmasını istediği ve Scholten'ın da "Beş dakika bekle yolu açacağım" diye karşılık verdiği belirtildi. Sezer Öztürk'ün 5-10 dakika beklemesinin ardından Scolten'in yolu açmadığı, Öztürk'ün "Arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım" dediği ifade edildi.

Sezer Öztürk’e 33 yıl hapis şoku! Cinayet davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar...

Öztürk'ün sözlerine aldırış etmediği öne sürülen ve otopsi raporunda alkollü olduğu anlaşılan Scolten'in, Sezer Öztürk'ün suratına yumruk attığı ve bunun üzerine kavga başladığı belirtilen iddianamede, mağdur-şüpheli Duran Genç'in Sezer Öztürk'ün kafasına aracının arkasında bulunan sandalyeyi attığı kaydedildi.

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