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Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

Sivaslı dağcılar, Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıklarından nefes kesen bir iniş gerçekleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:53
Sivas dağcılardan Mars’ta nefes kesen iniş!

Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

SİVAS DAĞCILARDAN MARS'TA NEFES KESEN İNİŞ!

Sivas'ta şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mars gezegenine olan benzerliği dolayısıyla 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan Emirhan kayalıkları, doğa severlerin yanı sıra kaya tırmanışı-inişi yapan sporcuları da ağırlıyor.

Sivas dağcılardan Mars’ta nefes kesen iniş!

Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü ve aynı zaman da Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar ve beraberindekiler kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Sivas dağcılardan Mars’ta nefes kesen iniş!

Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

Halatlar yardımıyla gerçekleştirilen iniş nefes kesen görüntü oluşturdu.


Sivas dağcılardan Mars’ta nefes kesen iniş!

Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

EMİRHAN KAYALIKLARI TIRMANIŞ İÇİN ÇOK UYGUN

Spor Tırmanış Antrenörü ve Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar, kaya inişi yapmak için Emirhan kayalıklarının elverişli olduğunu belirterek,

Sivas dağcılardan Mars’ta nefes kesen iniş!

Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

"Emirhan kayalıklarında bulunan şapelden iniş yapacağız.

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