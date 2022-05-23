Sivas dağcılardan Mars'ta nefes kesen iniş!

SİVAS DAĞCILARDAN MARS'TA NEFES KESEN İNİŞ!

Sivas'ta şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mars gezegenine olan benzerliği dolayısıyla 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan Emirhan kayalıkları, doğa severlerin yanı sıra kaya tırmanışı-inişi yapan sporcuları da ağırlıyor.