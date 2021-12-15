Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Antalya ve Bursa'da kar etkisini artırdı! Göz gözü görmüyor... Ekipler harekete geçti

Son dakika: Antalya ve Bursa'da kar etkisini artırdı! Göz gözü görmüyor... Ekipler harekete geçti

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya ve Bursa'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ'da şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yolların açılması için bölgeye dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde de kar şiddetini artırdı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 01:49 PAYLAŞ