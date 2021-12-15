Son dakika: Antalya ve Bursa’da kar etkisini artırdı! Göz gözü görmüyor... Ekipler harekete geçti

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya ve Bursa'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ'da şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yolların açılması için bölgeye dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde de kar şiddetini artırdı. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından Antalya ve Bursa'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
ULUDAĞ YOLU KAPANDI
Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı.
Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı.
Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.