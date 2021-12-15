Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

SON DAKİKA: Bağcılar'da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Bağcılar ilçesinin Yıldıztepe Mahallesinde dün akşam saat 19.30'da kaldırımda büyük bir göçük oluştu. Belediye ekipleri süratle olay yerine gelirken, bölgede inceleme başlatıldı. Ekipler, kaldırımın çöktüğü noktadaki iki binayı tedbiren boşalttı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:18
SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Bağcılar'da bir sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği sokakta inceleme yaptı. Belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.

SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesinde dün akşam saat 19.30'da meydana geldi. İddiaya göre, 552. Sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği kaldırımda ve sokakta inceleme yaptı.

SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.

SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

GEÇEN HAFTA ARKA SOKAK, BU HAFTA DA BURASI ÇÖKTÜ

Eyüp Terzi isimli bir mahalle sakini, "Geçen hafta bir arka sokak çöktü, oda büyüklüğünde, Bu hafta da burası çöktü. Yani bir hafta arayla yollar çöktü. Bu bina bu akşam tahliye edildi.

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