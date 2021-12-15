SON DAKİKA: Bağcılar’da korku dolu gece! Kaldırımlar peş peşe çöktü: Binalar tahliye edildi...

Bağcılar'da bir sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği sokakta inceleme yaptı. Belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesinde dün akşam saat 19.30'da meydana geldi. İddiaya göre, 552. Sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği kaldırımda ve sokakta inceleme yaptı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.