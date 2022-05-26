Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika: Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika haberi: Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kamran Dadaşzade (53) hayatını kaybetti. Azerbaycanlı Dadaşzade'nin oyuncu olduğu, pek çok dizi ve filmde rol aldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:17
Son dakika: Beyazıt’taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika: Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika: Beyazıt’taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı.

Son dakika: Beyazıt’taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Çatışmanın arasında kalan Azerbaycanlı Kamran Dadashzade başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Son dakika: Beyazıt’taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Kamran Dadashzade tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Son dakika: Beyazıt’taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

OYUNCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Kamran Dadashzade'nin dizi ve filmlerde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

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