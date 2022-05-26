Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika: Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncudan acı haber geldi! Kamran Dadaşzade hayatını kaybetti...

Son dakika haberi: Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Kamran Dadaşzade (53) hayatını kaybetti. Azerbaycanlı Dadaşzade'nin oyuncu olduğu, pek çok dizi ve filmde rol aldığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:17