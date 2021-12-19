Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

ANTİKOR SEVİYELERİNİ HIZLA YÜKSELTİYOR Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında Kovid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

ÖN SONUÇLARI AÇIKLADI Aynı zamanda TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı olan Kara, AA muhabirine, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda elde edilen ön sonuçları değerlendirdi.

İKİ GRUP ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME TURKOVAC aşısının klinik çalışmalardaki verilerinin oldukça olumlu olduğunu, inaktif aşı Sinovac'la yürütülen karşılaştırmalı verilerden de olumlu sonuçlar alındığını belirten Kara, TURKOVAC'la ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını anlattı. Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin saptanmasına için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba da mevcut kullanılan aşının uygulandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: