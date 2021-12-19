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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli aşı TURKOVAC'ın ön sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli inaktif Kovid-19 aşısı uygulanan kişilerin hiçbirinin ağır hastalığa yakalanmadığı, hastayeneve yoğun bakıma yatmadığını açıkladı. TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalar ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 11:49
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TURKOVAC aşısı yaptıran kişiler arasında ağır hastalanan ya da hastaneye yatanın olmadığını belirtirten Kara, TURKOVAC'ın en önemli avantalını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

ANTİKOR SEVİYELERİNİ HIZLA YÜKSELTİYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, elde edilen ön verilere göre, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında Kovid-19'u ağır geçiren olmadığını, ayrıca yerli aşının hatırlatma dozunda da antikor seviyelerini hızla yükselttiğini bildirdi.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

ÖN SONUÇLARI AÇIKLADI

Aynı zamanda TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı olan Kara, AA muhabirine, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda elde edilen ön sonuçları değerlendirdi.

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

İKİ GRUP ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

TURKOVAC aşısının klinik çalışmalardaki verilerinin oldukça olumlu olduğunu, inaktif aşı Sinovac'la yürütülen karşılaştırmalı verilerden de olumlu sonuçlar alındığını belirten Kara, TURKOVAC'la ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını anlattı.

Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin saptanmasına için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba da mevcut kullanılan aşının uygulandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden TURKOVAC açıklaması: Bizim için en büyük avantaj...

SON DAKİKA | AĞIR HASTALANAN OLMADI

"Şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde, TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye veya yoğun bakıma yatan olmadığını gördük. Ayrıca diğer aşının uygulandığı grupta da çok ağır hastalanan olmadı. "

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