Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Çanakkale’deki katliam gibi kazada 5 kişi ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale’deki katliam gibi kazada 5 kişi ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin hayatını kaybetmişti. Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), üniversite öğrencileri İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) olduğu belirlendi. Elim kazada koparak yola savrulan hız kadranı kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Sürücü Birkan Gugul'un da geçen sene alkollü araç kullandığı, bu yüzden ehliyetine el konulduğu ortaya çıkmıştı. Kaza sonrası tır sürücüsü tutuklanırken 5 kişinin öldüğü aracın kısa süre önce bir istasyondan yakıt alırken görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…