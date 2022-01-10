Son dakika: Çanakkale’deki katliam gibi kazada 5 kişi ölmüştü! Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin hayatını kaybetmişti. Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), üniversite öğrencileri İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) olduğu belirlendi. Elim kazada koparak yola savrulan hız kadranı kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Sürücü Birkan Gugul'un da geçen sene alkollü araç kullandığı, bu yüzden ehliyetine el konulduğu ortaya çıkmıştı. Kaza sonrası tır sürücüsü tutuklanırken 5 kişinin öldüğü aracın kısa süre önce bir istasyondan yakıt alırken görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…
Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.
Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.
Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.
GENÇ KIZLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi.