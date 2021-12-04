SON DAKİKA: Çevre felaketine rekor ceza! Faaliyetten de men edildiler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" faaliyeti gösteren işletmeye 12 milyon lira ceza kesti. Yıl içinde yapılan denetimlerde 11 bin 641 işletmeden 670'ine cezai işlem uygulanırken 57 işletme faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan "çinko ve kurşun cevher zenginleştirme" alanında faaliyet gösteren işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden "en üst sınır" olan 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulayarak faaliyetten men etti.

Atıklarla ilgili 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 11 bin 641 denetim yapan Bakanlık, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari para cezası uyguladı, 57 işletmeyi de faaliyetten men etti.

Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren cevher zenginleştirme işletmesine ait atık barajı seddesinin bir bölümünde çökme meydana gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye ekipler ivedilikle sevk edilirken, işletmenin faaliyetleri durdurulmuştu.

