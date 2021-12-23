Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA VERİLDİ Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

TRABZON Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." Denildi

RİZE Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.