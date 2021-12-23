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Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi, bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler

Giriş Tarihi: 23.12.2021 20:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 20:57
Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA VERİLDİ

Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." Denildi

Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Eğitime kar engeli! Bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi
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