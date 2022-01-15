SON DAKİKA: Gözde Korku cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! ’Konuşalım’ diyerek yatak odasına girdiler, sonrası korkunç...

Son dakika haberine göre; Bursa'da Orcay Korku isimli bir kişinin eşi Gözde Korku'yu silahla vurarak öldürdüğü vahşet olayının detayları ortaya çıktı. Gözde Korku'yu eski eşi ile görüştüğü için kıskanan Orcay Korku'nun eşi ile tartıştığı, yatak odasında tartışmanın şiddetlendiği ve genç kadını öldürdüğü öğrenildi. Korku'nun daha sonra intihar etmeye çalıştığı aktarıldı.

Bursa'da, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay Korku'nun (35) eşi Gözde Korku'yu (31) tabancayla öldürüp intihara kalkıştığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Orcay Korku'nun, Gözde Korku'yu eski eşiyle görüştüğü için kıskandığı, bu nedenle kavga ettikleri, konuşmak için girdikleri yatak odasında olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, dün Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku ile eşi Gözde arasında tartışma çıktı.

Her ikisi de daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliklerinden birer çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orcay Korku, tabancasını çekip eşine tek el ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.





Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gözde Korku'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olcay Korku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



