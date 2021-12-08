Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Gözyaşları sel oldu! Ayakta zor durdular: Oğlumu getirin oğlumu almasınlar!

SON DAKİKA | Gözyaşları sel oldu! Ayakta zor durdular: Oğlumu getirin oğlumu almasınlar!

Son dakika haberi: Edirne'de, dün gece korkunç bir kaza yaşandı. TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin güvenlik görevlileri Hakkı Omarköy (31) ile Ahmet Uygar Çolak (33), kurtarılamadı. Talihsiz gençler, bugün görev yaptıkları hastane önünde düzenlenen tören sonrası ebediyete uğurlandı feryatlar ise yürek dağladı...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:56 PAYLAŞ