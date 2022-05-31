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Son dakika haberi: Genç kızın öldüğü kazada kan donduran sözler: Hızlı ve alkollüydüm...
Son dakika haberi: Genç kızın öldüğü kazada kan donduran sözler: Hızlı ve alkollüydüm...
Son dakika haberleri... İzmir'inm Karaburun ilçesinde, bir evin bahçe kapısına çarparak takla atan ve Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur'un (21) yargılanmasına başlandı. Bodur, "Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ancak hızlı değildim. Viraja girerken hızımı sanırım tam ayarlayamadım. Viraja biraz daha yavaş girebilirdim. Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden çok süre geçmişti" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:27
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:30