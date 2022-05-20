Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Bu şekilde merhum Oktay Üzüm'ün ailesini etkisi altına alan Erdal Acar, Oktay Üzüm ile ölmeden kısa bir süre önce gayrimenkul alım satımına ilişkin ilişkileri olduğunu, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki kombiyo evrakı ile nakitten oluşacak ödemeyle taşınmazların türünü değiştireceğini söyledi.