Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler
Son dakika haberine göre; İstanbul Beykoz'daki bir villada 4 yıl önce silahlı çatışmada hayatını kaybeden iş insanı Oktay Üzüm'ün ailesi, kendilerini dolandırdıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla şikayetçi olduğu, aralarında anlaşma sağlanınca da şikayetten vazgeçtiği iş insanı Erdal Acar ile yeniden mahkemelik oldu. Erdal Acar'ın sözleşmeye aykırı davranarak borcunu ödemediğini iddia eden Oktay Üzüm'ün ailesi, şimdilik 25 milyon liralık dava açtı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:37