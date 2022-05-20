Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberine göre; İstanbul Beykoz'daki bir villada 4 yıl önce silahlı çatışmada hayatını kaybeden iş insanı Oktay Üzüm'ün ailesi, kendilerini dolandırdıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla şikayetçi olduğu, aralarında anlaşma sağlanınca da şikayetten vazgeçtiği iş insanı Erdal Acar ile yeniden mahkemelik oldu. Erdal Acar'ın sözleşmeye aykırı davranarak borcunu ödemediğini iddia eden Oktay Üzüm'ün ailesi, şimdilik 25 milyon liralık dava açtı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 20.05.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 15:37
Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar’a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

SON DAKİKA HABERİ: İŞADAMI ERDAL ACAR'A DAVA ŞOKU: 25 MİLYON LİRA İSTEDİLER

İş insanı Oktay Üzüm, 2017 yılında Beykoz Acarkent'teki evinde kurşunlanarak öldürüldü. Oktay Üzüm'ün vefatının ardından geriye mirasçısı olarak eski eşi Aygül Kaya, oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve yeğeni ve iş ortağı Serdar Üzüm kaldı.

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar’a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

İddiaya göre Oktay Üzüm, vefat etmeden önce iş adamı Erdal Acar ile yakın dosttu. Oktay Üzüm vefat ettikten sonra Erdal Acar, onun ailesinden Serdar Üzüm'ü aradı.

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar’a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Başlarında çok kötü insanlardan dolayı sorunlar olacağını, sadece kendisine güvenmeleri gerektiğini belirtti.

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar’a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Bu şekilde merhum Oktay Üzüm'ün ailesini etkisi altına alan Erdal Acar, Oktay Üzüm ile ölmeden kısa bir süre önce gayrimenkul alım satımına ilişkin ilişkileri olduğunu, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki kombiyo evrakı ile nakitten oluşacak ödemeyle taşınmazların türünü değiştireceğini söyledi.

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar’a dava şoku: 25 milyon lira istediler

Son dakika haberi: İşadamı Erdal Acar'a dava şoku: 25 milyon lira istediler

"HÜSRANLA SONUÇLANDI"

Ailenin avukatı Handan Bakbak dilekçesinde, "Erdal Acar, Acarkent'teki villalar yerine, Acar Blue sitesinden 7 daire ile Çengelköy'de 1 dubleks, 3 tane de normal daire vereceğini belirtmiştir.

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