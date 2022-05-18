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Son dakika: Her şey bu sözle başladı: "Yatakta iyi değilsin"! Mesajla gelen eski sevgili cinayeti!
Son dakika: Her şey bu sözle başladı: "Yatakta iyi değilsin"! Mesajla gelen eski sevgili cinayeti!
Son dakika haberi: İzmir'de Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer Tüz (26) tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çarpıcı ayrıntılara SABAH ulaştı. Tutuklanan Tüz ile Akkaş arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, Akkaş'ın Tüz'e 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 08:09