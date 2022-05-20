Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

TEPKİ ÇEKEN CANLI YAYINLARINA DEVAM ETTİ

Uludağ sınırlarında doğal sit alanında 'Abi' diye hitap ettiği lüks kaçak yapı sahibi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak bir skandala imza atan Sinan Keleş, bu yayında "Bile bile yaptınız ve sonuçta yıkıldı" ve "İmar Barışından faydalanmak için yanlış beyanda bulundunuz."



