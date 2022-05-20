Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika haberi: Kestel İlçesi'nde Belediye binası önüne ahırının yıkılacağını iddia ederek yanında getirdiği inekle eylem yapan kişinin çiftçilikle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine bir de küçük bir ahır yapan şahsın 17 gayrimenkulün sahibi olduğu ortaya çıkarken, inşa edilen ev ve ahırın da kendi arazisine değil hazine arazisine inşa edildiği anlaşıldı.

TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 20.05.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:02
Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Diğer yandan Kestel Belediyesi, son aylarda kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapan ve bu yayınlara kaçak yapıların sahiplerini çıkaran CHP'li Meclis Üyesi Sinan Keleş'e, kaçakla mücadelenin yanında durması gerekirken, kaçağa sahip çıkan yayınlar yaptığı ve kamu görevlilerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında hukuki işlemin başlatılacağı bildirildi.

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

TEPKİ ÇEKEN CANLI YAYINLARINA DEVAM ETTİ
Uludağ sınırlarında doğal sit alanında 'Abi' diye hitap ettiği lüks kaçak yapı sahibi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak bir skandala imza atan Sinan Keleş, bu yayında "Bile bile yaptınız ve sonuçta yıkıldı" ve "İmar Barışından faydalanmak için yanlış beyanda bulundunuz."

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Şeklindeki itirafına rağmen görevini yapan kamu çalışanlarını hedef alması şaşkınlık yaratırken, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Aynı yayında konuşan kaçak lüks villa sahibinin ise, "Adalet arıyorum" diyerek, "Üç günlük dünya da 3 kuruşa tenezzül edenler" ifadesini kullanarak yargı mensuplarını rüşvet almakla suçlayacak kadar ileri gitmesi ise şoke etmişti.

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

Son dakika: İnekli şovmen gayrimenkul zengini çıktı!

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Görevini yapan kamu çalışanlarını hedef göstermeye devam eden CHP'li meclis üyesinin bu yayınlarından cesaret alan ve devlete ait hazine arazisine kaçak bina yapan şahıslar, bunu gölgelemek için ödünç aldıkları ortaya çıkan bir inek için ahır yaptı.

SON DAKİKA SON DAKİKA