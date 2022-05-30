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Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!
Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!
Son dakika haberleri: Skandal olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı… Özel bir hastanede kendisine MR çekimi yapılan 7 yaşındaki küçük kızın parmakları ve kolu MR çekimi sırasında yandı. Küçük Elif'in başparmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı anlaşıldı. Talihsiz yavruya doku nakli yapıldı. Sorumluların ceza almasını isteyen aile ise 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:00