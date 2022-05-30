Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

Son dakika haberleri: Skandal olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı… Özel bir hastanede kendisine MR çekimi yapılan 7 yaşındaki küçük kızın parmakları ve kolu MR çekimi sırasında yandı. Küçük Elif'in başparmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı anlaşıldı. Talihsiz yavruya doku nakli yapıldı. Sorumluların ceza almasını isteyen aile ise 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:00
Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

Skandal olay geçtiğimiz yıl İstanbul Kadıköy'de yaşandı… İddiaya göre bankacı Elçin ve Burak Küçüksorgulu çifti, 7 yaşındaki kızları Elif'i, ayağındaki aşil tendonu gerginliği nedeniyle Kadıköy'de Kızıltoprak'taki özel bir hastaneye götürdü. Doktorların yaptığı muayene ile küçük Elif'e MR çekilmesine karar verildi.

Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

ODADAN ÇIKMAYINCA AİLESİ PANİĞE KAPILDI

Elçin Küçüksorgulu, 11 Haziran 2021 tarihinde MR çekilmesi için kızı Elif'i hastaneye getirdi. MR çekiminin yapıldığı odaya alınan küçük Elif'e anestezi uygulandı. İddiaya göre MR odasında yaklaşık 45 dakika kalması beklenen Elif, iki saat kadar odadan çıkmayınca anne Elçin Küçüksorgulu panik yaşadı. İddiaya göre anneye, kızının sağlık durumuyla ilgili hiç kimse tarafından bilgi verilmedi. MR çekiminden çıkartılan küçük Elif'i odaya aldıklarında eli ve kolunun sargılı olduğu görüldü. Anne Elçin Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ baş parmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını gördü.

Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

DOKU NAKLİ VE TEL…
Aile şikayetçi olarak olayı mahkemeye taşıdı. Ailenin avukatının dava dilekçesinde yer alan ifadelere göre, Elif'in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığı belirtildi. Savcılık tarafından, olaydan sorumlu 4 kişi hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldığı öğrenildi. Ayrıca avukatın dava dilekçesine göre, savcılık dosyasındaki raporda hastanedeki MR cihazının sürekli arızalandığı, davalı hastane ile 3 şirketin kusurlu hizmeti ve haksız fiilleri nedeniyle küçük Elif'in baş parmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölgenin kemiğe kadar yandığı yapılan ameliyat ile bölgeye doku nakli yapıldığı ve tel takıldığı ifade edildi.

Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK DAVA

Aile, 1 milyon 500 bin liralık tazminat davası da açtı. Şimdiye dek 2 ameliyat geçiren küçük Elif ise bir ameliyat daha geçirecek. Davanın celsesi 22 Eylül 2022'de görülecek.

Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

Elif'in annesi Elçin Küçüksorgulu, "Olay 11 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Kızımın ayağında aşil tendon gerginliğinden dolayı bir MR çekimi yapılması gerekiyordu. Kızıltoprak Florence Nightingale hastanesine gittik, kendisine MR çekimi yapılacağını iletildi. Anestezili bir MR çekimi oldu. Yaklaşık en fazla kırk dakika kadar sürecek olan işlem iki saati buldu. Ben hastanede abimle beraber bekledim kendisini. Hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Birkaç defa kapıya gittik. Kızımın durumu hakkında bilgi almak istedik. Bize hiçbir şekilde kızımın durumu hakkında bilgi verilmedi. Ardından iki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar. Sadece baş parmağında, orta parmağında ve kolunda bir takım yanıkların meydana geldiğini söylediler. Onu bile göstermeyeceklerdi. Ağabeyim ve benim isteğimle beraber açtırdık, parmaklarına ve koluna baktık. Üçüncü ve ikinci derecede yanıkların oluştuğunu öğrendik.

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