Son dakika | İstanbul’daki özel hastanede skandal! MR odasında küçük Elif’i yaktılar!

Elif'in annesi Elçin Küçüksorgulu, "Olay 11 Haziran 2021 tarihinde meydana geldi. Kızımın ayağında aşil tendon gerginliğinden dolayı bir MR çekimi yapılması gerekiyordu. Kızıltoprak Florence Nightingale hastanesine gittik, kendisine MR çekimi yapılacağını iletildi. Anestezili bir MR çekimi oldu. Yaklaşık en fazla kırk dakika kadar sürecek olan işlem iki saati buldu. Ben hastanede abimle beraber bekledim kendisini. Hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Birkaç defa kapıya gittik. Kızımın durumu hakkında bilgi almak istedik. Bize hiçbir şekilde kızımın durumu hakkında bilgi verilmedi. Ardından iki saat geçtikten sonra bizi odaya aldılar. Sadece baş parmağında, orta parmağında ve kolunda bir takım yanıkların meydana geldiğini söylediler. Onu bile göstermeyeceklerdi. Ağabeyim ve benim isteğimle beraber açtırdık, parmaklarına ve koluna baktık. Üçüncü ve ikinci derecede yanıkların oluştuğunu öğrendik.



