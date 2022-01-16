Son dakika: Kar yağışı etkisini artırdı! Valilikler peş peşe duyurdu... Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Şiddetli kar yağışı ile birlikte bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kararlar, valilikler tarafından duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.
Şiddetini artıran yağışlarla birlikte bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün verildi. İşte detaylar.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.
Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.
KASTAMONU
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.
Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
BOLU
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.
Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.