Son dakika: Kar yağışı etkisini artırdı! Valilikler peş peşe duyurdu... Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Şiddetli kar yağışı ile birlikte bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kararlar, valilikler tarafından duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.

Şiddetini artıran yağışlarla birlikte bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün verildi. İşte detaylar.

HAKKARİ Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi. Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KASTAMONU Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okulların 17 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.