Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı
Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:03