Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Sabah karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.