Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika haberine göre; İstanbul Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:03
Son dakika: Kartal’da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Kartal'da Esentepe Mahallesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti.

Son dakika: Kartal’da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu.

Son dakika: Kartal’da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Sabah karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika: Kartal’da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan arkadaşı genç kz da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

Son dakika: Kartal’da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Son dakika: Kartal'da korku evi! 1 kız öldü 1 kız yaralandı! 3 intihar mektubu ortaya çıktı

Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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