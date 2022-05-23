Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü
Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü
Son dakika haberi: Iğdır'da bağ evinde eğlenen gençler arasında çıkan cinsel ilişki tartışmasından, 24 yaşındaki Pınar Kızıl, başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:32