Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika haberi: Iğdır'da bağ evinde eğlenen gençler arasında çıkan cinsel ilişki tartışmasından, 24 yaşındaki Pınar Kızıl, başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:32
Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

SON DAKİKA: KORKUNÇ CİNAYET: 4 ERKEK 1 KIZ EVE GİTTİLER! CİNSEL İLİŞKİ KAVGASINDA GENÇ KADIN ÖLDÜ

Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar Kızıl, öğle saatlerinde Mahsun Abakay'ın aralarında bulunduğu 5 kişiyle Karaağaç Mahallesinde bulunan bir bağ evine eğlenmeye gitti.

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

İddiaya göre alkol ve uyuşturucunun alındığı evde, arkadaşlar arasında tartışma çıktı.

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Çıkan tartışma sonucu belindeki silahı ateşleyen evli 1 çocuk babası 24 yaşındaki Mahsun Abakay, Pınar Kızıl'ı başından vurarak öldürdü.

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Olay sonrası durumu 112 Acil servise bildiren evde bulunanlar ihbardan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Son dakika: Korkunç cinayet: 4 erkek 1 kız eve gittiler! Cinsel ilişki kavgasında genç kadın öldü

Akşam saatlerinde bağ evine gelen ekipler, Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı.

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