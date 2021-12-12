SON DAKİKA | Kripto para borsası Bitrota vurgununun detayları ortaya çıktı! Mağdurlar anlattı: Bitcoin gibi...

Son dakika haberi: Kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurlar ise yaşadıkları süreci şöyle özetledi. İşte son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberleri: Kripto para dolandırıcılığı Thodex, Dogecoin Mining, He Coin'den sonra şimdide Bitrota'da yaşandı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, tutuklanırken, mağdurlar uğradıkları zararın telafi edilmesini istediklerini söyledi.

Mağdurlar "Bizi çok iyi ikna ettiler ve yüklü miktarda paramızı aldılar" dedi.

Bütün ailesinden topladığı 300 bin lirayı Bitrota'da kaybeden N. K.,"Hatay'da yaşıyorum ve ben de Bitrota mağdurlarından biriyim. Kısa bir zaman önce Bitrota adında bir borsa sitesi vardı ve bu site o kadar yaygındı ki her 10 kişiden 8'i Bitrota'ya yatırım yapıyordu. Yatırım yapanların kimi borç alarak kimi ise evi, arabasını satarak girdi. Çünkü bizleri böyle bir gelir kaynağı olduğuna inandırdılar. İnsanlara paraların kısa bir sürede iki üç katına katlayacaklarını vaatlerinde bulundular. Aynı zamanda Bitrota'ya teşvik edici ve inandırıcı birçok reklam yaptılar. Bu reklamlar varken insanların bunlara inanmaması mümkün değil. Şu an Bitrota'dan bir sürü mağdur var. Resmen insanlara hayal sattılar" dedi.

Hatay'da öğretmenlik yapan Ö.A'da birkaç ay içinde ailesinde topladığı 800 bin lirayı Bitrota'ya yatırdığını söyledi. Ö.A, "Ben ve ailem çok büyük bir dolandırıcılığın içine düştük. Hepimize önce çok güzel vaatlerde bulundular. Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler. Biz bu Bitrota'nın Bitcoin gibi olacağını düşündük. Çünkü bize sistemin o şekilde olacağını anlattılar. Ancak parayı yatırdıktan 2 ay sonra 3 bin liraya yakın bir para çektik. Sonrasında sistem tamamen kapattılar ve sürekli 'sistem açılmıyor, sistem kapalı' gibi yalanlar uydurmaya başladılar. Bu yalanlarla bizi 8-9 ay kandırdılar" diye konuştu.