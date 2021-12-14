Son dakika: Mehmet Altun, Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Savcılıktan flaş WhatsApp talebi... Dikkat çeken ABD detayı

Son dakika haberleri: Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğlulları ailesinden 7 kişi öldüren Mehmet Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşına çıktı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Altun'un sözleri ise pes dedirtti. 'Amacım barışın sağlanmasıydı' diyen sanık Altun, kesinlikle öldürmek gibi bir amacının olmadığını söyleyerek kendini savundu. Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Altun'u azmettiren kişilerin olup, olmadığını belirlemek için Altun'un cep telefonunun 'GPS' ve 'IP' kayıtlarının incelenmesini, 'Whatsapp' görüşmelerinin ABD'den talep edilmesi istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Son dakika haberi: Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Katil zanlısı hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yakarak mala zarar verme' suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında duruşma başladı. Mardin, Diyarbakır, Batman, Muş ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri davaya katılma talebinde bulundu. Kimlik tespitinin ardından yargılanmasına başlandı.

MEHMET ALTUN: SÜREKLİ SÜRTÜŞME VARDI Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldüren ve ardından evi ateşe veren tutuklu sanık Mehmet Altun, yaşananları anlattı. Dedeoğuları ailesini çocukluğundan beri tanıdığını belirten Altun, şunları söyledi: ''20 yıldır aynı yerde oturuyorduk. Maktülleri çocukluğumdan beri tanırım. Ben de onlara yakın oturuyorum. Ablamlara sürekli gelir giderdik. Özellikle son 2 yıldır sürekli hafta sonları ablamlarla birlikteydik. Ablamların, komşuları Dedeoğlu ailesiyle aralarında geçimsizlikleri vardı. Benim de çocukluğumdan itibaren aram kötüydü. Sürekli sürtüşme vardı. Problemin aslı nedir bilmiyorum. Orada başkasına ait arazi vardı. Muhtemelen bu yüzden olduğunu tahmin ediyorum. Bahçeden bize doğru sürekli taş atıyorlardı. Ablamların o bölgede başka kimseyle derdi yoktu.