Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp, patronuna 3 el ateş etti.