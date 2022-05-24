Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi: Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım'ı (43), gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Adım'ın, öldürülmeden önce işlettiği eğlence mekanında çalışan Sivridağ'ı darbettiği anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:15
Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Sahip Ata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti.

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bir süre sonra Adım'ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi. Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp, patronuna 3 el ateş etti.

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu öğrenildi.

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