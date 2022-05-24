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Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Motosiklet şampiyonu Mustafa Adım öldürülmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi: Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım'ı (43), gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Adım'ın, öldürülmeden önce işlettiği eğlence mekanında çalışan Sivridağ'ı darbettiği anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:13
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:15