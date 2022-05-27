Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Son dakika haberi: Denizli'de de sevgilisi gıda mühendisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılamasına devam edildi. Gömlek giyip, kravat taktığı görülen sanık Zıbıncı, sesli ve görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılıp, olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını yineledi. Mahkeme, verdiği ara kararda, sanık Zıbıncı'nın tanık olarak ifade vermeye gelmeyen babası İsmail Zıbıncı'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verdi.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:55