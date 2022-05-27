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Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Son dakika haberi: Denizli'de de sevgilisi gıda mühendisi Şebnem Şirin'i (25) bıçaklayarak öldüren tutklu sanık Furkan Zıbıncı'nın (25) yargılamasına devam edildi. Gömlek giyip, kravat taktığı görülen sanık Zıbıncı, sesli ve görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katılıp, olay günü yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamadığını yineledi. Mahkeme, verdiği ara kararda, sanık Zıbıncı'nın tanık olarak ifade vermeye gelmeyen babası İsmail Zıbıncı'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:55
Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

SON DAKİKA: ŞEBNEM ŞİRİN DAVASINDA SICAK GELİŞME! BABASI...

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı.

Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Polis, olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı'yı, otomobilini Saltak Caddesi'nde durdurarak yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Şebnem Şirin davasında sıcak gelişme! Babası...

Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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