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Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

Son dakika haberleri: İstanbul Zeytinburnu'nda samuray Kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz cinayetine benzer bir cinayet yaşandı. Parkta oturan Murat Keskinbıçkı hiç tanımadığı İsmail A. tarafından başında satırla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail A.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 04.01.2022 17:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 17:46
Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

Son dakika haberleri: Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu.

Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

BENZER KAVGALAR ETMİŞ

Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi.

Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi.

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