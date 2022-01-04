Son dakika: Tanımadığı adamı parkta satırla öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.