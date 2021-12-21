Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 18:41
Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

AĞRI - HAMUR

Ağrı'nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir."

Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

BİTLİS

Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Son dakika: Tatil haberleri peş peşe geldi! Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

BARTIN- ULUS'TA OKULLAR TATİL, AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

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