Sosyal medyaya damga vuran çift! Kira derdine öyle bir çözüm buldular ki...

Kira fiyatları dünyanın her yerinde en önemli sorunlardan biri. Bu çift buldukları çözümle hem kira ve konaklama derdine çare buldu hem de herkesin imrendiği bir hayatı yaşama fırsatına kavuştu.İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti taşınabilir ev sahibi olma fikrini hayata geçirdi. Satın aldıkları eski bir kamyonu yenileyen çift, küçücük bir alanı konforlu bir eve dönüştürdü. Evlerinin hem içi hem dışı görenleri hayran bırakırken internette de büyük ilgi gördü.
İngiltere'nin Nottingham kentinde ev almanın yükü altında ezilmek istemeyen Iona Stewart ve Martin Hill çifti kendilerince bir çözüm buldu.
Seyahat etmeyi seven ve işlerini dışarıdan halledebilen çift gezerken yanlarında olabilecek bir eve sahip olmak istedi.
Çift bunun üzerine Ebay'den 3,600 sterline kamyon satın almaya karar verdi.
Iona ve Martin tüm vakitlerini geçireceği bu kamyonu yaşanabilir bir eve dönüştürmek için tam olarak 20 bin sterlin harcadı.
İngiliz çiftin böyle bir işe girmesinin amacı ise konaklama masraflarını kısmak...