Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medyaya damga vuran çift! Kira derdine öyle bir çözüm buldular ki...

Sosyal medyaya damga vuran çift! Kira derdine öyle bir çözüm buldular ki...

Kira fiyatları dünyanın her yerinde en önemli sorunlardan biri. Bu çift buldukları çözümle hem kira ve konaklama derdine çare buldu hem de herkesin imrendiği bir hayatı yaşama fırsatına kavuştu.İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti taşınabilir ev sahibi olma fikrini hayata geçirdi. Satın aldıkları eski bir kamyonu yenileyen çift, küçücük bir alanı konforlu bir eve dönüştürdü. Evlerinin hem içi hem dışı görenleri hayran bırakırken internette de büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 11:06 PAYLAŞ