Tam 3 bin 500 yıllık! İzmir’de sergileniyor! Hitit döneminden kalma…

Boğazköy kazılarında çıkarılan Hitit dönemine ait 4 tablet, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Hitit kültüründeki bayram, resmi yazışma, büyü ve falcılık ritüellerinin aktarıldığı tabletler arasında çok tanrılı inanışta tanrı ve tanrıçanın "kutsal evliliği"ni anlatan tablet dikkati çekiyor...

Anadolu'da hüküm sürmüş Hitit İmparatorluğu'nun "kutsal evlilik", "bayram", "büyü" gibi ritüellerini anlatan 3 bin 500 yıllık 4 tablet, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında bir ay süreyle çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin "son konuğu" Hitit Dönemi'nden kalan çivi yazılı kil tabletler oldu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1930'lu yıllarda tüm halkın ziyaret edebilmesi amacıyla Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden İzmir Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen yaklaşık 50 tablet, 90 yıldır korunduğu depolardan çıkarılarak yeniden incelemeye alındı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden uzmanlar, 3 bin 500 yıllık tabletler üzerinde çalışma başlattı. Uzmanların bilimsel çalışmaları sürerken 4 eser de İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazine odasında ziyaretçilerle buluştu.