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TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

İngiltere'de bir TikTok fenomeni, Londra Kulesi'nde dolaştığı sıralarda bir delik içinde ürpertici bir el keşfetti. Elin hikayesini merak eden fenomen ise bu durumun Orta Çağ'daki işkence yöntemlerine kadar dayandığını fark etti. İşte efsanelerle dolu Londra Kulesi'ndeki elin gizemi...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:40