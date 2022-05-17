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TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

İngiltere'de bir TikTok fenomeni, Londra Kulesi'nde dolaştığı sıralarda bir delik içinde ürpertici bir el keşfetti. Elin hikayesini merak eden fenomen ise bu durumun Orta Çağ'daki işkence yöntemlerine kadar dayandığını fark etti. İşte efsanelerle dolu Londra Kulesi'ndeki elin gizemi...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:40
TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

İngiltere'de bir TikTok fenomeni Megan Clawson Londra Kulesi'nde dolaştığı sırada ürpertici bir keşif yaptı. Fenomen, geçip gidenlerin eli fark etmediğini ifade etti.

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

İskeletin sarı bir tonu var ve Kuzey Byward Kulesi'nde bulunan bir camın arkasına gizlenmiş.

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

Elin hikayesini araştıran fenomen, bu durumun Orta Çağ'da görülen cezalara kadar uzandığını öğrendi.

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

Hikayeye göre, eskiden kaleye girmek için şifreye ihtiyaç vardı. Bu nedenle elinin Byward kulesindeki deliğe sokmak gerekiyordu.

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

TikTok fenomeni buldu! Kulenin duvarında bulunan kesik elin sırrı ne? Hikayesi korkunç bir gerçek barındırıyor

Kişi, elini deliğe sokarken şifreyi söylüyordu. Eğer şifreyi yanlış söylüyorsa kişinin eli kesiliyordu.

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