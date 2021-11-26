TikTok’un popüler özelliği Spotify’a geliyor! Testlere başladı

Kısa videolar kullanıcılar arasında oldukça ilgi görüyor. TikTok bu özelliğiyle sosyal platformlar arasında büyük bir başarı yakaladı. Instagram, Facebook, YouTube gibi isimler de yükselen trendin gerisinde kalmamak için kendi servislerini kullanıma sundular. Son gelişmelere bakacak olursak Spotify da kısa videolara el atmış durumda.

Bu özellik ilk olarak Chris Messina tarafından fark edildi. Messina, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide, ekranı aşağı veya yukarı kaydırarak şarkı keşfetme özelliğinin Spotify'da test edildiğini gözlemlediğini ifade etti.

Açıklamalara göre bu özellik sayesinde kullanıcılar, hızlı bir şekilde yeni müzikleri keşfedebilecek ve şarkıların 'Canvas' videolarını görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Canvas, sanatçıların şarkıları ile ilgili kısa videoları platforma eklemelerine olanak tanıyan bir özellik.