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TikTok'un popüler özelliği Spotify'a geliyor! Testlere başladı

TikTok kısa video özelliğiyle kullanıcılar arasında popüler oldu. Instagram, YouTube da TikTok'a karşı kendi kısa video özelliklerini kullanıcıların beğenisine sundu. Şimdi de Spotify bu trende katıldı. Raporlananlara göre kullanıcılar TikTok'taki gibi kısa müzik videoları izleyebilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:04
TikTok’un popüler özelliği Spotify’a geliyor! Testlere başladı

Kısa videolar kullanıcılar arasında oldukça ilgi görüyor. TikTok bu özelliğiyle sosyal platformlar arasında büyük bir başarı yakaladı. Instagram, Facebook, YouTube gibi isimler de yükselen trendin gerisinde kalmamak için kendi servislerini kullanıma sundular. Son gelişmelere bakacak olursak Spotify da kısa videolara el atmış durumda.

TikTok’un popüler özelliği Spotify’a geliyor! Testlere başladı

Bu özellik ilk olarak Chris Messina tarafından fark edildi. Messina, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide, ekranı aşağı veya yukarı kaydırarak şarkı keşfetme özelliğinin Spotify'da test edildiğini gözlemlediğini ifade etti.

TikTok’un popüler özelliği Spotify’a geliyor! Testlere başladı

Açıklamalara göre bu özellik sayesinde kullanıcılar, hızlı bir şekilde yeni müzikleri keşfedebilecek ve şarkıların 'Canvas' videolarını görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Canvas, sanatçıların şarkıları ile ilgili kısa videoları platforma eklemelerine olanak tanıyan bir özellik.

TikTok’un popüler özelliği Spotify’a geliyor! Testlere başladı

Dev şirket de bununla ilgili: "Spotify'daki müzik deneyimini geliştirmek için bazı testler yapıyoruz. Bu da onlardan birisi" ifadelerini kullanarak haberi doğruladı ancak özellik ile ilgili herhangi bir detay vermekten kaçındı.

(Donanımhaber)

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