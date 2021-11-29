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TÜİK verileri ezberleri bozdu! İstanbul'da en çok nereli var?

Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği noktada bulunan İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin de elbette kalbinin attığı yer. Tarihin her dönemi gözde olan bu kent Bizans ve Osmanlı gibi imparatorlukların da yönetim merkeziydi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı orduları İstanbul'u fethettiğinde bir çağ açılıp bir çağ kapanmıştı. Bugün Türkiye'nin 15.5 milyonluk nüfusu megakent İstanbul'da yaşıyor. 'Taşı toprağı altın' denilen bu şehir bir göç kenti. Türk halkının İstanbul'da birbirine en çok sorduğu soru ise şüphesiz 'Aslen nerelisin?' oluyor. İstanbul'da en çok nereli var? diye sık sık merak ediliyor. Megakentte en fazla Sivaslı olduğu bilgisi doğru mu? TÜİK son verileriyle bu merakı giderdi. İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşların il il memleketleri!

Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:22 PAYLAŞ