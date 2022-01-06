Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Philadelphia'daki dün ABD zamanıyla sabah saatlerinde Fairmont semtindeki üç katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Binanın içinde onlarca kişi mahsur kaldı.

Olay yerine gelen ekiplerin mücadelesine rağmen 8'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

Olaya tanıklık eden komşular çığlık sesleri ve yanık kokusuyla uyandıklarını söylediler. Bir görgü tanığı yaşananları "Korkunçtu. 35 yıldır burada oturuyorum ilk defa böyle bir şey gördüm" sözleriyle anlattı.

Yangının nedeni halen araştırılıyor. Ancak aslında iki aileyi barındırma kapasitesine sahip olan binada 26 kişinin bulunduğu ve duman dedektörlerinin de arızalı olduğu bildirildi.