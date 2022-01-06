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Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Tüm dünya ABD'nin Philadelphia şehrinde bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 8'i çocuk 12 kişiye ağlıyor. Yangından geriye acı dolu görüntüler kalırken, olay sonucu ailesini kaybeden 5 yaşındaki çocuğun sözleri ise yürekleri burktu. İşte yangında yaşamını yitirenlerden geriye kalanlar...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:24
Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Philadelphia'daki dün ABD zamanıyla sabah saatlerinde Fairmont semtindeki üç katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Binanın içinde onlarca kişi mahsur kaldı.

Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Olay yerine gelen ekiplerin mücadelesine rağmen 8'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Olaya tanıklık eden komşular çığlık sesleri ve yanık kokusuyla uyandıklarını söylediler. Bir görgü tanığı yaşananları "Korkunçtu. 35 yıldır burada oturuyorum ilk defa böyle bir şey gördüm" sözleriyle anlattı.

Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

Yangının nedeni halen araştırılıyor. Ancak aslında iki aileyi barındırma kapasitesine sahip olan binada 26 kişinin bulunduğu ve duman dedektörlerinin de arızalı olduğu bildirildi.

Tüm dünya onlara ağlıyor! Yangından kurtulan 5 yaşındaki çocuğun sözleri yürekleri burktu

İtfaiye yetkililer, yaptıkları incelemede binada 4 duman dedektörünün olduğunu, ancak en son 2020 yılında denetlendiğini fark etti. Philadelphia Konut İdaresi başkan yardımcısı ise duman dedektörlerinin en son Mayıs 2021'de dentlendiğini söyledi.

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