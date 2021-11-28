Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor! Balıkesir’deki köy Bursa’ya taşınıyor

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve 1940'lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa'dan ayrılarak Dursunbey'e bağlanan orman köyü Karyağmaz'ın, tekrar Mustafakemalpaşa'ya bağlanması için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK! Türkiye'de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönümlük arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Proje kapsamında, 404 konut, 1 köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı tamamlandı.

4 yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 metrekarelik 2 katlı 3+1 bahçeli konutlar, 20 Ekim'de yapılan kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi.

ULAŞIM,EĞİTİM,SAĞLIK, ÇALIŞMA HAYATI KOLAYLAŞACAK Karyağmaz'ın ilkbaharda gerçekleşmesi beklenen naklinin ardından ulaşım, eğitim, sağlık hizmeti ve çalışma hayatı kolaylaşacak.