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Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Kimileri imparatorluk seviyesine ulaşan Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri de kuruldu. Orta Asya'dan başlayan tarihi süreçte büyük bir Türk göçü Anadolu coğrafyasına doğru aktı. Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. İşte Anadolu'da şehirlere dağılan Türk boyları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:34
Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

Türkiye'de bir dönem e-devlet üzerinden soyağacı sorgulama sisteminin açılmasıyla birçok vatandaş geçmişini sorgulama şansını kaçırmamıştı. Öte yandan tarihi kayıtlar ise il il Türklerin yerleştiği bölgeleri gözler önüne seriyor.

Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Türkiye’de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

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