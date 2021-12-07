Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

Türkiye'de hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Şehirlerin soyağacı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Kimileri imparatorluk seviyesine ulaşan Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri de kuruldu. Orta Asya'dan başlayan tarihi süreçte büyük bir Türk göçü Anadolu coğrafyasına doğru aktı. Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. İşte Anadolu'da şehirlere dağılan Türk boyları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:34 PAYLAŞ