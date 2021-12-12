Trend Galeri Trend Yaşam Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

Türkiye'de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

TÜİK verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 2021 itibarıyla 84 milyona yaklaşıyor. Türkiye'nin resmi olarak 81 il ve 922 ilçesi bulunuyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz bir coğrafyaya sahip olan Anadolu, dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden de biri. Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. Peki Türkiye'de hangi il nesiyle dünyada meşhur? İşte bu sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:04
Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

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