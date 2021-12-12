Türkiye’de hangi şehir neyi ile meşhur? 81 il dünyada böyle biliniyor

ADIYAMAN ADANA AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN AYDIN ARTVİN BALIKESİR BARTIN BATMAN BİLECİK BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURSA BURDUR ÇANAKKALE ÇANKIRI DENİZLİ ÇORUM DİYARBAKIR DÜZCE ELAZIĞ EDİRNE ERZİNCAN ERZURUM GAZİANTEP Eskişehir GİRESUN HAKKARİ GÜMÜŞHANE HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KONYA KOCAELİ KÜTAHYA MALATYA MARDİN MANİSA MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE SAKARYA RİZE SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA TEKİRDAĞ ŞIRNAK TOKAT TRABZON TUNCELİ VAN UŞAK YALOVA YOZGAT ZONGULDAK