Ubisoft NFT koleksiyonunu duyurdu! Oyun dünyasında yeni dönem başlıyor

NFT, 'Non-fungible Token' yani 'değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık' anlamına geliyor. Bu dijital varlıklar tıpkı Bitcoin gibi Blockchain teknolojisinden faydalanıyor. Ubisoft bir süre önce yaptığı açıklamada Blockchain ile yakından ilgilendiklerini ve kendi özel NFT'lerini çıkarabileceğini belirtmişti. Şimdi bu konu hakkında önemli gelişmeler var.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, NFT sektörüne resmen girildiği ilan edildi. Şirket, önümüzdeki günler itibarıyla 2019 yılında yayınladığı Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint isimli oyunu için bazı özel NFT'ler dağıtmaya başlayacak. Bu bağlamda, oluşturulan bazı NFT'ler tüm oyunculara ücretsiz olarak dağıtılacak. Şirkete göre bir AAA oyunda NFT uygulaması, şu an için bir deneyden ibaret. Kesin karar, önümüzdeki dönemlerde verilecek.

Ubisoft, oyunlar için oluşturacağı NFT'lerin satış işlemlerinin yönetilebilmesi için "Quartz" olarak isimlendirdiği yeni bir platform kurdu. Önümüzdeki günlerde beta kapsamında erişime açılacak olacak bu platform, ABD ve Kanada başta olmak üzere Brezilya, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde kullanılabilir olacak.

Kripto para dünyası ile Blockchain teknolojisinin en tartışmalı yanı, enerji tüketiminin yüksek oluşudur. Bu konuyla ilgili de konuşan Ubisoft yetkilileri, Bitcoin ya da Ethereum zincirleri yerine Tezos tercih ettiklerini açıkladılar. Bunun faydalarına da değinen Ubisoft yetkililerine göre Tezos blok zinciri üzerinde yapılacak herhangi bir işlem, 30 saniye süreli bir video izlemek ile aynı enerji tüketim değerine sahip.