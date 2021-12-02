Ünlü aktör Alec Baldwin ağlayarak anlattı! Dünyanın konuştuğu olayda bu detaylara dikkat...

Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin olayı ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Rust film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin, yaşana trajik olay sonrası ilk defa konuştu. Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı...