Ünlü aktör Alec Baldwin ağlayarak anlattı! Dünyanın konuştuğu olayda bu detaylara dikkat...

Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin olayında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Alec Baldwin Rust film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu. Dünya günlerce yaşanan korkunç olay konuşurken Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa konuştu. Zaman zaman ağlayarak konuşan Alec Baldwin'den şaşkına çeviren açıklamalar geldi...
Dünyanın konuştuğu Alec Baldwin olayı ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Rust film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin, yaşana trajik olay sonrası ilk defa konuştu. Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı...
KABUL ETMEDİ
ABD'de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'deki olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtti.
"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM"
New Mexico eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi.
Alec Baldwin, setteki ölümlü kazadan sonra ilk kez konuştu "Tetiği ben çekmedim" | Video
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
ABC röportajı sırasında zaman zaman ağlayarak konuşan Baldwin, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" dedi.
MERMİ SETE NASIL GİRDİ?
ABD kamuoyu bir süredir merminin silaha bilerek konulup konulmadığı üzerinde duruyordu. ABC sunucusu, Baldwin'e gerçek merminin sete nasıl girdiğini de sordu.