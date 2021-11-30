Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Yeni paylaşılan rapora göre Cynos virüsü en az 9.3 milyon cihaza bulaşmış durumda. Siber korsanlar virüsü yaymak içinse strateji, spor, arcade gibi çeşitli türlerdeki oyunlar içine gizledi.

Araştırmacılar zararlı yazılımın Cynos virüsünün geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söyledi ve Android.Cynos.7.origin olarak sınıflandırdı. Uzmanlar virüsün yer aldığı oyunların bazılarının özellikle Rus, bazılarının Çinli ve diğer kullanıcılar için ayrı ayrı tasarlandığını açıkladı.

Cynos telefona yüklendikten sonra kullanıcıdan telefon görüşmesi yapmak ve yönetmek için gelişmiş izinler istiyor. Bu izinler verildiğinde virüs, rehber, konum, mobil ağ detayları gibi bilgileri çalabiliyor. Bununla birlikte zararlı yazılımın kullanıcının haberi olmadan gizli şekilde uygulama yükleme silme, SMS'leri okuma ve engelleme, siber korsana ek gelir sağlayabilecek eylemler gibi yeteneklere sahip.