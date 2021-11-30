Trend Galeri Trend Yaşam Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Güvenlik araştırmacıları milyonlarca Android cihaza Cynos isimli virüsün bulaştığını açıkladı. Uzmanlar virüsün yaklaşık 190 farklı oyun içine gizlendiğini ve söz konusu oyunların Huawei'nin uygulama mağazası olan AppGallery'de tespit edildiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:13
Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Yeni paylaşılan rapora göre Cynos virüsü en az 9.3 milyon cihaza bulaşmış durumda. Siber korsanlar virüsü yaymak içinse strateji, spor, arcade gibi çeşitli türlerdeki oyunlar içine gizledi.

Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Araştırmacılar zararlı yazılımın Cynos virüsünün geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söyledi ve Android.Cynos.7.origin olarak sınıflandırdı. Uzmanlar virüsün yer aldığı oyunların bazılarının özellikle Rus, bazılarının Çinli ve diğer kullanıcılar için ayrı ayrı tasarlandığını açıkladı.

Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Cynos telefona yüklendikten sonra kullanıcıdan telefon görüşmesi yapmak ve yönetmek için gelişmiş izinler istiyor. Bu izinler verildiğinde virüs, rehber, konum, mobil ağ detayları gibi bilgileri çalabiliyor. Bununla birlikte zararlı yazılımın kullanıcının haberi olmadan gizli şekilde uygulama yükleme silme, SMS'leri okuma ve engelleme, siber korsana ek gelir sağlayabilecek eylemler gibi yeteneklere sahip.

Uzmanlar kırmızı alarma geçti! Milyonlarca telefona Cynos isimli bela virüs bulaştı

Güvenlik uzmanları araştırma bulgularını Huawei ile paylaştı ve virüslü oyunlar AppGallery'den kaldırıldı.

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